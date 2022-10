Crise de Energia. Alemanha prepara 96 mil milhões para ajudar famílias e empresas

A Alemanha prepara-se para implementar com urgência um plano no valor de 96 mil milhões de euros para libertar os consumidores da pressão que decorre do aumento dos custos dos combustíveis. Isto porque, mesmo com as reservas cheias, a situação do abastecimento de gás continua severamente afetada pela situação geopolítica.

Segundo a “Reuters”, Berlim fez saber que aprova as propostas de uma comissão de Governo que falam no apoio às famílias e aos negócios de pequena e média dimensão com o pagamento de uma fatura de fornecimento de gás. Agora resta implementar as medidas.

Após 35 horas de conversações, as ideias foram aprovadas por unanimidade na comissão e, posteriormente, o respetivo relatório foi entregue ao chanceler Olaf Cholz, ao vice-chanceler e ao ministro das Finanças.

O presidente do sindicato IG BCE e membro da comissão referida, Michael Vasiliadis, referiu, numa publicação no LinkedIn, que as medidas em causa representam “um amplo alívio para as famílias e indústria, o que é urgente e necessário. “Estas medidas não vão evitar que o gás deixe de custar mais do que antes da crise energética agora vivida, mas vão resultar numa redução dos preços. Não há soluções perfeitas, mas esta é uma boa solução”, garantiu.