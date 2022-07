Alemanha resgata a maior importadora de gás natural e fica com 30% do capital

A Alemanha vai resgatar o seu maior importador de gás natural com uma injeção de até 15 mil milhões de euros. A companhia em causa é a Uniper, que muito tem sofrido com a redação da importações de gás da Rússia. O anúncio foi feito pela Fortum, empresa finlandesa que vai continuar sócia maioritária da Uniper.

De acordo com a “CNN”, o governo alemão fez saber que o gigante do sector da energia vai receber 7,7 mil milhões de euros do Estado, de forma a cobrir eventuais perdas futuras, assim como 7 mil milhões de euros do banco estatal KfW.

A Alemanha vai passar a deter uma participação de 30% na Uniper, enquanto a Fortum vai ver a sua parcela reduzir de 80% para 56%.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a Uniper está “com grandes problemas” devido à crise que está associada à invasão russa da Ucrânia, mas sublinhou que a empresa é de “importância capital para o desenvolvimento da economia no nosso país, para o fornecimento de energia a cidadãos, mas também de muitas empresas.”

“As novas realidades geopolíticas fizeram tremer o núcleo do sistema europeu de energia e isto obriga as empresas europeias de energia a uma nova forma de trabalhar”, referiu o CEO da Fortum, Markus Rauramo, em comunicado de imprensa.

A Alemanha depende grandemente do gás russo, mas já conseguiu reduzir a parcela que este representa no consumo de energia de 55% para 35% desde que teve início a guerra na Ucrânia. São esperadas mais reduções, depois de a UE ter anunciado o objetivo de cortar o consumo em 66% e abandonar por completo o gás russo até 2027.