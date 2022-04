Alemanha vs UE: a clivagem com que Putin contava. Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

Ouça e acompanhe o podcast “A Arte da Guerra” em:

Clivagem entre a Alemanha e a União “era aquilo com que Vladimir Putin contava”. Numa altura em que uma parte da Europa está à espera que a Alemanha se decida por fechar a torneira do gás russo, vale a pena observar que consequências políticas pode ter essa possível clivagem no que tem a ver com a forma como o bloco está a apoiar a Ucrânia.

Clivagem também em França, onde apesar de ainda não estar assegurada, a vitória de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen continua a ser o cenário mais provável.

Clivagem ainda no Reino Unido, onde uma parte dos conservadores tem cada vez maiores reservas face ao primeiro-ministro Boris Johnson.

Tudo para ver e ouvir, esta semana, no programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.