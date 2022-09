‘Alice’. Primeiro avião elétrico comercial já realizou voo inaugural

O primeiro avião elétrico comercial, denominado Alice, completou com sucesso o seu voo inaugural em Moses Lake, Washington, nos EUA, na terça-feira. A aeronave descolou às 15h10, hora de Lisboa, do Aeroporto Internacional de Grant County, voando durante um total de oito minutos e atingindo uma altitude de 3.500 pés (mais de 1066 metros).

As primeiras notícias sobre este tipo de avião, com capacidade de nove passageiros e alcance de 650 milhas (1.046 quilómetros) com uma única carga, são de 2019. De acordo com informações da empresa israelita Eviation Aircraft, Alice recorre à propulsão elétrica e a dois motores unicamente elétricos Magni650 com 640 kW de potência fixados na traseira da aeronave.

A empresa de entregas DHL já procedeu à encomenda de 12 aeronaves, perspetivando a capacidade de encomendas até 1.130 quilos numa distância de 815 quilómetros com uma única carga de bateria.

O CEO da DHL Express, John Pearson, declarou, em comunicado: “As nossas felicitações à Eviation pelo sucesso do primeiro voo do ‘Alice’! A conclusão deste primeiro voo confirma a nossa convicção de que a era da aviação sustentável chegou. Com a nossa encomenda de 12 aviões de carga elétricos ‘Alice’, estamos a investir no nosso objetivo global de logística de emissões zero. A gama e a capacidade do ‘Alice’ tornam este avião numa solução sustentável única para a nossa rede global de aviação, apoiando a nossa aspiração de dar um contributo substancial para a redução da nossa pegada de carbono e, em última análise, alcançar emissões zero até 2050.”

A empresa de aviões elétricos Eviation garantiu que o ‘Alice’ faz sentido do ponto de vista económico. Os custos de operação do ‘Alice’ estão fixado em 200 dólares por cada hora de voo, enquanto as turbinas dos aviões regulares custam mil dólares. Apesar desta aeronave ser mais lenta do que as convencionais, a empresa admite que não fica longe dos modelos de turbopropulsor.