Alliance Healthcare tem um novo CEO

Paulo Clímaco Lilaia é o novo CEO da Alliance Healthcare, anunciou a empresa que armazena e distribui produtos farmacêuticos, em comunicado.

“A Alliance Healthcare contará com o seu contributo na execução da sua agenda estratégica, reforçando as relações com todos os stakeholders e na criação de valor para clientes e acionistas”, refere o comunicado.

“Queremos continuar a desenvolver a Alliance Healthcare em estreita colaboração com todos os seus parceiros, com o objetivo de reforçar a relevância da nossa empresa no sector da distribuição farmacêutica e na cadeia do medicamento em Portugal. Acreditamos que o desenvolvimento de soluções inovadoras será um fator determinante na diferenciação da nossa proposta de valor”, diz em comunicado Paulo Clímaco Lilaia.

A Alliance Healthcare é líder no mercado de distribuição farmacêutica em Portugal, sendo uma das maiores empresas do país em volume de negócios (674 milhões de euros em 2021), num mercado que vale mais de 2 mil milhões de euros por ano.

Conta com mais de 450 colaboradores, distribuídos pelo território nacional (Lisboa, Porto, Castelo Branco, Almancil, Açores e Madeira). A distribuidora de medicamentos e produtos de saúde, detém ainda um vasto portefólio de marcas próprias e serviços tais como Alvita, Alcura e AH+Health Connect.