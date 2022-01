Allianz GI lança novo fundo global para estratégia europeia de 5 mil milhões

A Allianz Global Investors (Allianz GI) anunciou que lançou o fundo Allianz Capital Plus Global. “Em princípio, o fundo mantém a distribuição comprovada por classes de ativos do Kapital Plus, um fundo com 27 anos que composto em 30% por ações e 70% por obrigações”, diz a Allianz que adianta no entanto que, o universo de investimento é ampliado em termos regionais, já que enquanto o Kapital Plus se concentra em securities europeias, o novo fundo investe em todo o mundo.

“O lado das ações depende da estratégia comprovada de ‘Equity Growth’ da AllianzGI e a parte das obrigações da estratégia ‘Advanced Fixed Income’/AFI”, diz a gestora.

Em primeiro lugar, explica “a ponderação 30/70 de ações e obrigações é a que, no passado, garantiu um perfil de risco-rentabilidade interessante devido ao seu efeito de diversificação. As ações como motor de desempenho, as obrigações como âncora de estabilidade. Em segundo, essa estrutura é restabelecida periodicamente através do reequilíbrio. E, em terceiro, tal como no fundo Kapital Plus, a abordagem de ‘Equity Growth’, testada e comprovada por Thorsten Winkelmann & Equipa, é aplicada ao lado das ações do Allianz Capital Plus Global, enquanto a estratégia ‘Advanced Fixed Income’/AFI por Maxence Mormede & Equipa é aplicada ao lado das obrigações”, refere Stahlhacke.

“Quanto às ações, isto significa que o fundo está a investir em empresas de todo o mundo cujos modelos de negócios subjacentes a equipa de gestão da carteira acredita que vão permitir um crescimento estrutural. Quanto às obrigações, o enfoque está em securities de alta qualidade com uma classificação de grau de investimento de pelo menos BBB-“, conclui.