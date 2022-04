Alojamento Local em Lisboa dispara mais de 380% no primeiro trimestre

A criação de Alojamento Local (AL) na região de Lisboa subiu no primeiro trimestre do ano, tendo sido criados 738 novos alojamentos, mais 25% em comparação com 2019 e 382% face a 2021, revela o “Diário de Notícias” citando dados do Registo Nacional de Estabelecimento de Alojamento Local.

Este foi o segundo maior registo de sempre num primeiro trimestre, sendo apenas ultrapassado pelos 1.043 registos de 2018.

O portal mostra a existência de 101.440 alojamentos em Portugal, com Faro a liderar o número de estabelecimentos locais ao representar 37,5% da oferta a nível nacional com um total de 38.056 alojamentos. A cidade tem atualmente 25.718 alojamentos, sendo a região do país que tem sofrido com mais pressão urbanística.

No Porto foram ainda criados 256 novos alojamentos, um incremento de 98% até março quando comparado com o mesmo período de 2021 e 11% acima de 2019. Vila Real observou um aumento de 155%, Viana do Castelo de 140% e Braga de 112% quando comparado com o mesmo período do ano passado.