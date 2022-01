ALRAM comemora “Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses” com evento “aCORDE”

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira será palco da quinta edição do evento aCORDE, entre os dias 1 e 5 de fevereiro.

Este evento, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação – Direção de Serviços de Educação Artística, realiza-se em comemoração do “Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses”.

O dia, criado pelo Governo Regional em fevereiro de 2019, foi pensado em homenagem a Carlos Santos, autor do livro “Tocares e cantares da ilha”, publicado em 1937, tem como finalidade promover “uma maior consciencialização da população sobre a importância de preservação e divulgação destes instrumentos”, avança a Secretaria Regional da Educação.

Além disso, é objetivo dinamizar o turismo cultural e científico-pedagógico, bem como valorizar a importância histórica dos cordofones tradicionais madeirenses e as suas origens, como o ukulele e o cavaquinho brasileiro, e desse modo, enaltecer os artistas que os criam e executam.

O evento conta também com o apoio de instituições ligadas ao ensino e preservação destes instrumentos, nomeadamente, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, a Associação Musical e Cultural Xarabanda e a Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira (AFERAM).

A abertura da edição, no dia 1 de fevereiro, terça-feira, irá expor trabalhos de alunos de 18 escolas dos ensinos básico e secundário da Madeira, nomeadamente alunos que frequentam a Modalidade Artística de Artes Plásticas, o que corresponderá a 54 trabalhos de assemblagens, colagens e pinturas realizados sobre madeira. O dia será concluído com uma atuação musical por alunos e professores do Conservatório – Escola Profissional de Artes da Madeira, que destacará os cordofones tradicionais madeirenses.

A edição do “aCORDE” de 2022 terá como principais novidades o primeiro Concurso Regional de Cordofones e a atribuição de um novo prémio na categoria “Jovem revelação”, pela relevância artística atribuída a um jovem executante, compositor, editor ou construtor no âmbito Cordofones Tradicionais Madeirenses.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro decorreram dois concertos, sendo que o do dia 4, às 21h00, será dos grupos Si que brade, Orquestra de Ponteado, Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana e Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, e o do dia 5, às 18h00 estará encarregue do professor Pedro Gonçalves, que irá estrear o Concertino para braguinha em sol menor “Três Lendas de Machico”. O evento contará ainda com a presença do professor e músico Daniel Pereira Cristo.