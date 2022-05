O presidente da Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias (APEF) apontou hoje a ligação de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo como o projeto que maior diferença vai fazer no transporte ferroviário de mercadorias em Portugal. Em entrevista ao jornal Público, Miguel Rebelo de Sousa disse que o eixo de alta velocidade que liga a capital portuguesa a Vigo, passando pelo Porto, “vai permitir potenciar imenso o transporte ferroviário de mercadorias porque vamos passar a ter mais canal disponível na linha do Norte, que fica liberta de grande parte do serviço de passageiros”.

“Isso vai fazer uma diferença enorme na capacidade e competitividade do transporte de mercadorias”, completou.

Por outro lado, Miguel Rebelo de Sousa aponta falhas no Programa Nacional de Investimentos 2030. “Está feito muito na lógica das infra-estruturas e esquece outras áreas. Por exemplo, ainda não está claro como é que vai ser feito o investimento em sinalização”, critica.

A APEF tem atualmente apenas três associado, ainda que de peso – a Takargo, a Medway e a Captrain – mas Miguel Rebelo de Sousa admite que a CP pode ser associada, se se sentir confortável com a ideia de ter uma associação a representar os interesses de uma empresa pública, tutelada pelo Governo.

A Fertagus, por exemplo, já manifestou – em conversas informais – vontade de se juntar à associação.