A desigualdade entre homens e mulheres (salarial, mas não só) continua a registar um agravamento significativo no momento do nascimento dos filhos, daí que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomende medidas que promovam uma distribuição mais equitativa dos deveres familiares e que o Governo tenha incluído na Agenda do Trabalho Digno, por exemplo, a majoração dos subsídios das licenças parentais, em caso de partilha entre os progenitores.

Em declarações ao Jornal Económico, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, salienta, assim, que “as alterações à legislação do trabalho que têm sido implementadas têm como princípio orientar a eliminação das desigualdades [entre os géneros]”.

