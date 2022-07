Alterações ao Orçamento Regional de 2022 aprovadas em votação final global

As propostas de alteração ao Orçamento Regional de 2022 foram aprovadas em votação final global pela Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM).

O PSD e o CDS votaram a favor, o Juntos pelo Povo (JPP) absteve-se e o PS e o PCP votaram contra.

Nenhuma das propostas da oposição foi aprovada.

Nas alterações ao Orçamento Regional, está em destaque o alargamento dos escalões do IRS, que passam de sete para nove escalões, algo que o secretário regional das Finanças afiançou resultar numa devolução adicional de mais dois milhões de euros às famílias.

Outra medida concerne a fixação do IRC de 8,75% aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável às micro, pequenas e médias empresas do norte da ilha da Madeira, bem como do Porto Santo, uma medida adaptada do Orçamento de Estado às regiões do interior do país.