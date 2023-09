A Altice refere que o arquipélago dos Açores passa a ter cerca de 94% de cobertura de fibra ótica, 72,8% em rede 5G, e 30 estações de rede móvel 5G.

21 Setembro 2023, 11h40

A Altice anunciou que a ilha do Corvo, nos Açores, tem 100% de cobertura na fibra ótica. Com isto o arquipélago dos Açores passa a ter cerca de 94% de cobertura de fibra ótica, 72,8% em rede 5G, e 30 estações de rede móvel 5G.

A empresa refere que esta infraestrutura que passa a estar instalada na ilha do Corvo “vai permitir otimizar as potencialidades” da rede 4G e 5G, “melhorar a experiência do consumidor e das empresas, na utilização de tecnologias mais eficientes, e contribuir” para a sustentabilidade ambiental.

“Há um ano comprometemo-nos com o Governo Regional e com todos os açorianos a colocar os Açores no topo das nossas prioridades. Hoje, anunciamos mais um passo rumo a esse objetivo ao anunciarmos a cobertura integral em fibra ótica da Ilha do Corvo. Um contributo expressivo da Altice Portugal para a atenuação das desigualdades territoriais, indicativo do seu investimento no desenvolvimento das economias locais e do país como um todo”, disse a presidente executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo.

A empresa refere que no segundo trimestre de 2023, tinha 6,3 milhões de casas passadas com fibra em todo o país, e 95% da população com 5G e 99,9% com 4G.

“O plano de cobertura 100% fibra da Altice Portugal arrancou em 2019 com o objetivo de transformar Portugal no primeiro país da Europa com uma cobertura de fibra ótica praticamente integral. Objetivo rapidamente atingido e que contribui para aumentar a inclusão digital e promover o desenvolvimento económico, assim como acelerar a aptidão digital de toda a sociedade”, acrescentou a empresa.