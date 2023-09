Operação Picoas

Esta mudança, garantem fontes ligadas ao processo, não está relacionada com a Operação Picoas que levou à suspensão de funções do então co-CEO da Altice Portugal Alexandre Fonseca. Em julho, o gestor suspendeu funções no quadro das atividades executivas e não executivas de gestão do grupo, entre as quais os lugares de chairman em diferentes filiais, na sequência da investigação do Ministério Público.

Em meados do mês passado, a Altice manifestou “disponibilidade total” para conversar com o Governo, logo depois de João Galamba ter confirmado a realização de uma reunião com altos dirigentes do grupo num futuro próximo.

“Obviamente que a disponibilidade para conversar com todos os parceiros e stakeholders, sendo o Governo um stakeholder especialmente relevante – é, como sempre foi total”, fez saber ao início da noite desta quinta-feira fonte oficial do grupo.

Em comunicado, a telecom mencionou ainda o compromisso e o investimento no país em números: rede de fibra ótica para 6,3 milhões de casas, com 85% das casas do país e investimento em I&D de 361 milhões de euros nos últimos cinco anos.