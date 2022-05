Altri anuncia que dividendo é pago a partir de 25 de maio

A Altri anunciou esta terça-feira que o dividendo de 25 cêntimos por ação será pago a partir de 25 de maio, altura em que vai distribuir um total de 51,2 milhões de euros.

Na Assembleia Geral Anual de Acionistas da Altri, realizada no dia 29 de abril, foi aprovada a proposta que previa que a totalidade do lucro do exercício de 2021 e, na medida necessária, de reservas fosse afeta à distribuição aos acionistas de 52.523.229 ações representativas de parte do capital social da GreenVolt – Energias Renováveis e que adicionalmente, fosse distribuído aos acionistas um dividendo em numerário no montante de 51.282.918 euros, em contrapartida de reservas, resultando no pagamento de uma importância bruta de 0,25 euros por ação.

Em comunicado ao mercado, a Altri SGPS informa os seus acionistas de que, a partir do próximo dia 25 de maio de 2022, se encontram a pagamento as distribuições deliberadas, sendo o agente pagador o Caixa Banco de Investimento.

A Altri decidiu entregar 43,27% do capital que detém diretamente na GreenVolt e vai propor também o pagamento de um dividendo em dinheiro no valor de 0,25 euros por ação, equivalente a 51.282.918 euros. A remuneração total em dinheiro e em espécie nunca poderá superar o valor da totalidade do lucro e das reservas livres da Altri, até um valor de 112.748.942 de euros, pelo que o dividendo pode vir a ser inferior ao proposto.

O conselho de administração da Altri, nos termos da delegação de poderes aprovada pelos acionistas na Assembleia Geral de acionistas, fixou os termos e condições da atribuição aos acionistas da Altri de ações da GreenVolt.

Assim, o último dia de negociação das ações da Altri com direito aos dividendos é o dia 16 de maio deste ano. A data de registo (data relevante de inscrição nas contas de valores mobiliários das ações detidas por cada acionista da Altri) é o dia 18 de maio.

A Altri anuncia ainda que a data de cotação de fecho em bolsa das ações da GreenVolt é o dia 24 de maio de 2022; que a data da colocação à disposição das ações da GreenVolt é o dia 25 de maio e que a partir do dia 17 de maio de 2022 (inclusive), as ações da Altri serão transacionadas na Euronext Lisbon sem conferirem o direito ao referido dividendo.

“A cada acionista da Altri será atribuído o número de ações da GreenVolt resultante da aplicação da fórmula, com arredondamento por defeito, “AA” – “IR”, sendo que “AA” — é o produto da multiplicação pelo fator 0,25604641 do número de ações representativas do capital social da Altri detidas por cada acionista da Altri no dia 18 de maio de 2022 (data de registo); e “IR” — é o produto da multiplicação de “AA” pela taxa de retenção na fonte aplicável (se for o caso)”, refere o comunicado.

Os acionistas da Altri irão receber as ações da GreenVolt por inscrição nas suas contas de valores mobiliários.

“A cada acionista da Altri sujeito a retenção (…) será inteirado em numerário, para efeitos do pagamento do imposto aplicável, num montante igual ao produto de “IR” pela cotação de fecho em bolsa das ações da GreenVolt verificada no dia 24 de maio de 2022, o qual será creditado pela Altri junto do respetivo intermediário financeiro e

deverá ser entregue por este à Autoridade Tributária, retendo a Altri o correspondente número de ações da GreenVolt”, lê-se no comunicado.

Os acionistas da Altri, relativamente aos quais seja efetuado o arredondamento por defeito, terão direito a uma compensação financeira na proporção dos respetivos arredondamentos, com base na cotação de fecho em bolsa das ações da GreenVolt verificada no dia 24 de maio deste ano.

O valor das ações GreenVolt será determinado em euros, sendo nesta moeda que será efetuada a liquidação financeira das quantias em numerário a que haja lugar no âmbito da distribuição em espécie.

“Sobre a distribuição em espécie e a detenção de ações da GreenVolt poderão recair comissões ou outros encargos a pagar pelos respetivos detentores. Estas comissões ou outros encargos constam dos preçários dos intermediários financeiros disponíveis no sítio da internet da CMVM, pelo que os detentores do direito deverão procurar informar-se”.

Será utilizando o fator 0,25604641 para se obter o número de ações a que cada acionista da Altri tem direito.

A Altri dá um exemplo de cálculo relativo ao dividendo em espécie a atribuir para efeitos meramente ilustrativos. “Apresentam-se os cálculos a efetuar para a atribuição a um acionista da Altri (neste exemplo, sujeito a retenção à taxa de 28%) que seja titular de 100 ações (representativas do capital social da Altri)”, diz o comunicado. Neste caso a quantidade de ações a atribuir (sem arredondamentos) é de 25,604641 ações GreenVolt. O valor em numerário de impostos a reter é de 7,16930 euros por ação GreenVolt.

Caso os fundos distribuíveis correspondentes à distribuição em espécie excedam 112.748.942 euros, o dividendo em numerário será diminuído pela importância correspondente ao excedente com arredondamento por defeito num mínimo de 0,01 euros por ação, “sendo que o montante dos fundos distribuíveis correspondentes à distribuição em espécie será calculado multiplicando por 1,7453 eur0s o número de ações da GreenVolt atribuídas, líquido das retenções na fonte, e somando ao resultado assim obtido a globalidade dos montantes em numerário (…)”. A Altri “divulgará no dia 24 de maio de 2022 o novo montante do dividendo bruto por ação, se aplicável”.

A proposta do conselho de administração prevê que se um investidor tem 100 ações da Altri, receberá 25 títulos da GreeenVolt, que resulta do arredondamento de 25,604641 ao número inteiro inferior. Para além disso os acionistas da Altri recebem até 25 cêntimos em dinheiro.

O grupo Altri decidiu separar os negócios de pasta e energias renováveis, devido aos “diferentes ciclos que cada um regista”. A operação é feita através da distribuição de ações da GreenVolt detidas pela Altri aos acionistas.

Ao número de ações a receber será deduzido o imposto, variando este em função do tipo de investidor. Supondo que se trata de um investidor particular, com a taxa de 28%, em vez de 25 títulos, teria direito a 18 ações da GreenVolt, sendo o remanescente resultante do arredondamento (0,43534 dos 18,43534 títulos) pago em dinheiro, considerando a cotação da GreenVolt.

“Os acionistas relativamente aos quais seja efetuado o arredondamento por defeito, terão direito a uma compensação financeira na proporção dos respetivos arredondamento, com base na cotação de fecho em bolsa das ações da

GreenVolt no dia útil anterior à data da colocação à disposição”, segundo a empresa.

O grupo Altri detém direta e indiretamente 58,72% do capital social da GreenVolt (43,27% diretamente e o restante detido por via indireta, através da subsidiária Caima Energia).