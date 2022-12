Altri exerce a ‘call’ e reembolsa antecipadamente dívida de 55 milhões de euros

A Altri anunciou ao mercado “o exercício de Opção de Reembolso Antecipado por Opção das Emitentes (call-option)”.

A papeleira de Paulo Fernandes vai pagar 100 mil euros por título da emissão que vencia em 2024 (Altri 2019-2024).

Em comunicado ao mercado, “a Altri SGPS e a Celbi informam que, em conformidade com o previsto na Ficha Técnica da emissão denominada “Altri 2019- 2024” no montante de 55.000.000 euros [55 milhões] (…) procederão, no dia 16 de janeiro de 2023, ao reembolso antecipado da totalidade da emissão pelo valor nominal de 100.000 euros por obrigação”.