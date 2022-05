Alvo do Sporting CP já está em Lisboa. Transferência ronda os 10 milhões

O Sporting CP pode estar prestes a fechar a primeira contratação para a próxima temporada com o defesa-central Jeremiah St Juste. O neerlandês de 25 anos e que está atualmente ao serviço dos alemães do Mainz, chegou ao aeroporto de Lisboa esta segunda-feira, 9 de maio, acompanhado pelo seu irmão que é também seu empresário para negociar o contrato com o clube português.

De resto, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, dá conta na sua conta oficial do Twitter que o internacional pelos Países Baixos terá à sua espera um contrato de longa duração, numa transferência que a concretizar-se deverá rondar os 10 milhões de euros.

Sporting are set to sign Jeremiah St. Juste from Mainz on a permanent deal, agreement reached with his brother/agents who where in Lisbon today. 🟢🤝 #Sporting

Long term deal set to be completed for the centre back – fee now agreed around €9.5m. pic.twitter.com/TES7Jv7GSw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022