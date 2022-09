Amanhã: Conheça o futuro das TIC na Mesa Redonda do Jornal Económico

O Jornal Económico (JE) dinamiza esta sexta-feira a Mesa Redonda: Futuro das TIC, um evento que vai reunir líderes e especialistas do sector ao longo de toda a manhã no auditório principal do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

A iniciativa está associada ao Quem é Quem nas TIC, o anuário do JE dedicado ao sector e que segue também esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do jornal. Pode também ser consultado no JE Leitor.

Esta é uma oportunidade para debater os temas mais prementes na agenda do sector, que se prendem com a atração e retenção de talento, com a cibersegurança e com a transformação digital das organizações.

O arranque está programado para as 09h30, com uma nota de boas-vindas dada pelo subdirector do JE, Nuno Vinha, a quem se segue o keynote speaker desta edição, o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), Rogério Carapuça.

Antes do primeiro painel, o co-founder e CEO da Academia de Código, João Magalhães, é entrevistado pela jornalista do JE, Mariana Bandeira, que modera também a primeira conversa da manhã. Em cima da mesa estará sobretudo o tema da cibersegurança, num debate que junta o fundador e CEO da VisionWare, Bruno Castro, o administrador do Grupo Joyn, Gonçalo Caeiro, e ainda o CTO da Noesis, Nelson Pereira.

A encerrar, um painel sobre os desafios da transformação digital das organizações, moderado pelo jornalista do JE, João Santos Costa, e que conta com a participação do CEO da Izertis Portugal, Ivon Ramalho, o Director Large Enterprises Operations da Xerox Portugal, João Fino, o VP Southern Europe da Easyvista, Paulo Magalhães, e ainda o CEO da Ruption, Ricardo Pisco.

Conheça o programa completo aqui e assista em direto, a partir das 09h30, na JE TV.