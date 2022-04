Amazon apresenta hoje resultados. Analistas antecipam crescimento líquido das vendas

A Amazon é uma das últimas grandes empresas norte-americanas do sector tecnológico a apresentar resultados. Com a divulgação agendada para esta quinta-feira, 28 de abril, os analistas da XTB antecipam o crescimento líquido das vendas, embora a um ritmo mais baixo.

Segundo as estimativas da XTB, a Amazon deverá apresentar um crescimento das vendas globais de 7,3%, ainda que o segmento com menor peso seja o das vendas online, precisamente o principal mercado da gigante norte-americana. Já o segmento de clouds Azure Web Services (AWS), é apontado como um dos destaques, com as previsões a apontarem para um aumento superior a 30%.

Ainda assim, mesmo com o crescimento das vendas, os analistas estimam que a empresa apresente “fortes quedas” nos lucros.

“Embora o crescimento das vendas no negócio do comércio eletrónico da Amazon esteja a abrandar após um impulso pandémico, espera-se que a empresa registe mais um trimestre de forte crescimento no segmento das clouds – AWS”, referem os analistas da XTB.

Os analistas antecipam que “as vendas líquidas no segmento AWS aumentem 35,2% YoY no primeiro trimestre de 2022, elevando o crescimento combinado de dois anos do segmento para quase 80%”.

Os investidores vão estar atentos sobretudo aos resultados deste segmento, dado que tem providenciado margens elevadas para a empresa. Embora a AWS tenha representado apenas 12,5% das receitas da Amazon em 2021, também gerou 63,3% do lucro operacional total da empresa.