O CEO da Amazon reuniu-se com o primeiro-ministro indiano, aquando da visita deste aos EUA, tendo revelado um investimento superior àquele já anunciado.

24 Junho 2023, 14h01

A Amazon vai aumentar os investimentos que tem planeados para a Índia. O CEO da empresa, Andy Jassy, anunciou que o investimento vai ascender aos 26 mil milhões de dólares até 2030, acrescentando 6,5 mil milhões a investimentos já planeados.

O anúncio chegou depois de um encontro entre Jassy e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, aquando da deslocação deste último aos Estados Unidos, lembra a “CNBC”.

No mês passado, a unidade da cloud, a Amazon Web Services (AWS) já tinha anunciado um investimento de 12,9 mil milhões de dólares até ao início da próxima década.

O objetivo deste novo investimento é impulsionar o negócio de e-commerce, competindo com o Flipkart do Walmart e o Relance Retail do multimilionário Mukesh Ambani.

Na reunião, Modi e Jassy falaram sobre o apoio da Amazon a startups indianas, a criação de emprego, exportações, digitalização e a capacitação de indivíduos e a competição global de pequenas empresas.