A multinacional norte-americana alerta que o incumprimento da regra pode resultar no despedimento dos trabalhadores em causa.

22 Outubro 2023, 15h20

A Amazon passou a exigir três dias de trabalho presencial por semana, numa medida que, de acordo com a própria empresa, é benéfica para trabalhadores e clientes.

A informação foi transmitida pelos responsáveis através de um e-mail geral da multinacional norte-americana, a que o portal “Insider” teve acesso. Os supervisores passam a estar autorizados a reunir, de forma privada, com os funcionários que não cumpram as exigências em causa, de forma a mostrar-lhes a importância dos três dias semanais a trabalhar nos escritórios.

A Amazon começou a discutir a exigência de três dias de trabalho presencial em fevereiro e, desde então, tem recebido críticas da parte de muitos dos trabalhadores da empresa. Destes, uma grande parte fez parte de contratações efetuadas durante a pandemia, na altura com a certeza de que trabalhariam remotamente.

Prova desta situação é que um documento de protesto interno contou com mais de 30 mil assinaturas.

O não cumprimento das medidas, mesmo após o alerta da parte dos supervisores, pode levar a empresa a optar por avançar com medidas disciplinares. No limite, a Amazon refere, no mesmo e-mail, a possibilidade de os profissionais serem despedidos.