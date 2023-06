A Comissão Federal do Comércio (FCT) dos Estados Unidos processou a Amazon, alegando que a empresa “enganou conscientemente milhões de utilizadores para que subscrevessem no serviço Amazon Prime”.

21 Junho 2023, 21h34

A Comissão Federal do Comércio ( FCT)dos Estados Unidos acusou, esta quarta-feira, a Amazon de levar milhões de utilizadores a inscreverem-se na assinatura paga do seu serviço Amazon Prime de forma enganosa e a dificultar o seu cancelamento, avança a “Reuters”.

A FCT processou a Amazon no tribunal federal de Seattle, alegando que a empresa “enganou conscientemente milhões de utilizadores para que subscrevessem no serviço Amazon Prime”. Em comunicado a Amazon afirmou que as alegações eram falsas.

Segundo a FCT a Amazon utilizou um “design de interface de utilizador manipulativo, coercivo e enganoso, conhecido como ‘padrões obscuros’, para induzir os utilizadores a subscreverem assinaturas Prime de renovação automática”.

Este processo é uma das várias ações tomadas pelo governo de Joe Biden para controlar o mercado das grandes empresas de tecnologia, enquanto tenta aumentar a concorrência para proteger os consumidores.

O anuncio do processo foi no mesmo dia em que a Amazon anunciou as datas de julho para o principal evento de vendas, o Prime Day.