Amber Heard despede equipa de relações públicas por considerar que tem má imprensa por caso que a opõe a Depp

As manchetes com o nome da atriz Amber Heard não lhe têm caído bem. A atriz do filme “Aquaman” decidiu despedir a sua equipa de relações públicas dias antes de testemunhar no mediático julgamento em que Johnny Depp a acusa de difamação.

A equipa da Precision Strategies abandonou a atriz Amber Heard depois de um pedido desta, noticia o “New York Post”. De acordo com a publicação, a atriz está frustrada com a imprensa norte-americana e com a manchetes (que não a favorecem) do julgamento.

Depois do julgamento ter sido iniciado no mês passado, Heard prepara-se para subir ao banco das testemunhas pela primeira vez esta semana. Agora, além do seu advogado, Amber Heard tem ao seu lado a empresa de consultoria Shane Communications e espera que a mesma a ajude a transitar para as boas graças da opinião pública.

Segundo fontes ouvidas pelo “New York Post”, a atriz “não gosta de manchetes que manchem o seu nome” e que “está frustrada pela sua história não estar a ser contada de forma eficaz”.

Mas a escolha de Amber Heard não é inocente. A nova empresa que contratou para gerir as suas relações públicas já trabalhou contra o seu ex-marido no passado. A Shane Communications ajudou ex-gestores de Depp nas alegações que o ator precisava de arranjar ajuda terapêutica para gerir os seus “gastos compulsivos” de dois milhões de dólares por mês.

O ator de “Piratas das Caraíbas”, despedido da saga da Disney depois da atriz o acusar de violência doméstica, está a processar a atriz de “Aquaman” em 50 milhões de dólares num caso de difamação. Johnny Depp aponta que a ex-mulher escreveu um artigo de opinião no “Washington Post” em que o acusa de violência doméstica e sexual, ainda que não cite diretamente o seu nome.

O ator aponta que as alegações efetuadas por Amber Heard lhe arruinaram a carreira cinematográfica com mais de 20 anos, a sua reputação e milhões de dólares em publicidade. Ao júri presente no julgamento, que decidirá o futuro do processo, Depp confessou que só instaurou o processo de julgamento para “limpar” o seu bom nome.