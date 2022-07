Amber Heard recorre depois de perder processo contra Johnny Depp

A atriz Amber Heard recorreu formalmente do veredicto no processo de difamação do ator Johnny Depp contra ela, segundo um documento obtido pela “Forbes”. O pedido ocorre uma semana depois de outro pedido para um novo julgamento ter sido negado por um juiz.

Um porta-voz de Heard disse que os advogados “acreditam que o tribunal cometeu erros que impediram um veredicto justo e consistente com a Primeira Emenda” e como tal Amber Heard decidiu recorrer.

A mesma fonte admitiu que Heard e os seus advogados “continuam confiantes no nosso caso”, destacando que o júri “chegou a um veredicto claro e unânime de que o próprio réu difamou Depp em várias instâncias”.

Depp processou Heard por um crónica, publicada no “The Washington Post”, em 2018 na qual a atriz escreveu se descreveu como uma “vítima pública que representava abuso doméstico”, mas também por violência verbal e física. Por sua vez, Heard acusava Depp igualmente de difamação e violência verbal e física.

Num julgamento que durou de abril a junho os dois apresentaram representações totalmente diferentes do relacionamento que tiveram. Heard disse que Depp abusou dela física e emocionalmente. Já Johnny Depp negou as agressões e apontou Heard como a agressora.

No fim do julgamento o júri ficou do lado de Depp, concedendo-lhe 10,4 milhões de dólares (10,24 milhões de euros) em danos. Heard ganhou parte do processo e recebeu 2 milhões de dólares (1,97 milhões de euros).

Logo após ser conhecido o veredicto a advogada de Heard, Elaine Bredehoft, disse que Heard pretendia recorrer. Na semana passada, a juíza Penney Azcarate rejeitou o pedido de Heard para um novo julgamento.

O pedido dependia de uma alegação dos advogados de Heard de que o júri nº 15 não foi convocado para participar do veredicto, e que alguém compartilhou o nome e endereço durante o julgamento. Em resposta, Azcarate referiu o júri nº 15 tal como os restantes “seguiram os juramentos, instruções e ordens do Tribunal”. Como tal, a juíza decidiu manter a coima.