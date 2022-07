American Express com resultados trimestrais acima do esperado

As ações da American Express estão a ganhar 2,16% a meio da sessão do mercado de ações dos EUA após a divulgação do relatório trimestral. A empresa superou as expectativas dos analistas.

As receita ascenderam a 13,4 mil milhões de dólares, acima dos 12,5 mil milhões de dólares esperados pelos analistas, e dos 10,24 mil milhões de dólares do segundo trimestre de 2021 .

Os resultados por ação foram de 2,57 dólares acima dos 2,42 dólares esperados, mas abaixo dos 2,80 dólares reportados no segundo trimestre de 2021 .

No que toca ao lucro líquido, a empresa de meios de pagamento norte-americana revelou 2 mil milhões de dólares, o que compara com os 2,3 mil milhões de dólares esperados no segundo trimestre de 2021 .

Os analistas da XTB consideram que “a American Express registou uma receita otimista principalmente devido ao aumento dos gastos dos titulares de cartões, cujos gastos aumentaram quase 30% num ano”.

Os resultados foram impulsionados pela temporada de Verão relacionada com a atividade de viagens e entretenimento.

“Esta temporada foi primeira vez que a faturação foi superada desde a pandemia. A empresa tem uma previsão otimista para o exercício de 2022”, indicam.

A American Express espera um crescimento de receita entre 23% e 25% e um lucro por ação na faixa dos 9,25 dólares a 9,65 dólares, bem acima das expetativas do mercado.

Segundo a XTB, a empresa, no segundo trimestre, à semelhança de outras empresas do setor financeiro, como os bancos JP Morgan e Wells Fargo, reservou 410 milhões de dólares em provisões para perdas com empréstimos em antecipação ao incumprimento de alguns clientes num ambiente de aumento das taxas de juros e de desaceleração económica projetada.

“Tivemos um excelente segundo trimestre, com níveis recordes de receita e ao nível dos gastos dos titulares de cartões, refletindo a força de nossa base global de clientes e o impulso contínuo dos nossos negócios”, segundo o pelo CEO Stephen J.Squeri, citado pela XTB.

A “Lusa” notícia que a American Express revelou, esta sexta-feira, que o seu lucro recuou 14% no segundo trimestre, para 1,92 mil milhões de euros.

A queda do resultado líquido contabilizada pela multinacional de serviços financeiros norte-americana no período em análise deveu-se ao facto de os custos terem sido superiores aos gastos dos utilizadores na sua rede com os seus cartões de pagamento.

Os analistas de mercado esperavam que o lucro no segundo trimestre do ano fiscal, entre os meses de abril e junho, se situasse nos 2,3 mil milhões de euros (ao câmbio atual), segundo a agência de notícias “Associated Press”.

A multinacional indicou que os gastos dos utilizadores com os seus cartões no trimestre em apreço cresceram 30% face a igual período do ano passado, o que se deveu a um aumento das despesas com viagens e entretenimento.

No entanto, a American Express explicou que teve de criar reservas no valor de 401 milhões de euros no segundo trimestre deste ano para cobrir empréstimos que pudessem causar perdas potenciais, quando no do ano passado esse valor foi de 592 milhões de euros.