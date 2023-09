Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter abalou a região norte de Marraquexe, existindo relatos de que foi sentido em várias regiões de Portugal, como o Algarve ou Lisboa.

8 Setembro 2023, 23h31

Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter abalou a região norte de Marraquexe, existindo relatos de que foi sentido em várias regiões de Portugal, como o Algarve ou Lisboa.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o abalo ocorreu às 23:11 (mesma hora de Lisboa).

O epicentro foi na localidade de Ighil, situada 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 8 quilómetros, de acordo com a mesma fonte.

De acordo com relatos nas redes sociais, o sismo foi sentido em países como Portugal, Espanha, Mali ou Argélia.

Através das redes sociais estão a ser divulgados vídeos de edifícios desabados e danificados.

Também há registos do momento do abalo.

Segundo testemunhas citadas pela agência Efe, o tremor foi sentido em cidades do norte como Larache, a 550 quilómetros do epicentro, bem como em Casablanca e Rabat, a 300 e 370 quilómetros, respetivamente, onde os seus habitantes saíram às ruas para evitar uma segundo possível.

Sofía Catalá, espanhola que vive no centro de Marraquexe, explicou à Efe que durante o terremoto “o solo começou a mover-se como se fosse um bombardeamento”.

“Achei que o prédio estava a cair, agora todos estão na rua de pijama”, acrescentou.

Minutos depois do terremoto, desde a rua, Catalá indicou que, devido ao tremor, todos os moradores do seu prédio saíram e que grades e outros objetos caíram das varandas, mas acrescentou que não viu nenhum prédio ao seu redor com danos significativos.

Said, morador de Casablanca, confirmou à Efe que sentiu o terramoto.

“Não foi muito forte, mas durou 15 segundos sem parar. Liguei imediatamente para a minha família em Marrakech e lá foi forte, até minha cunhada desmaiou de choque”, explicou.

DMC // RBF

Lusa/Fim