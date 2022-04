“Amizade dos Povos”. Estátua que simboliza laços entre Rússia e Ucrânia vai ser removida

A estátua conhecida como “Arco da Amizade dos Povos”, que simboliza os laços entre Rússia e Ucrânia, será removida de Kiev. A escultura, composta por duas estátuas de bronze com oito metros de altura cada, tinha sido erguida em 1982 para simbolizar os laços entre os dois países.

Sobre o assunto, o presidente de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu no Facebook que a remoção da estátua começava esta terça-feira, 26 de abril, e terminava ainda esta noite, segundo o “The Guardian”.

“Estamos a remover oito metros de metal da chamada “Amizade dos Povos”. Vamos dar um novo nome ao arco, que vai ganhar um também um novo significado. Vamos destacá-lo com as cores da bandeira ucraniana”, disse Vitali Klitschko.

Por sua vez, Kateryna Kruk, especialista ucraniana em políticas públicas, referiu no Twitter que “após a invasão da Rússia em 2014, uma fenda foi pintada sobre o arco da “Amizade dos Povos” como forma de reação ao atrito entre duas nações”.

“Em 2022 ficou claro que o que estamos a passar é mais profundo do que qualquer fenda – a amizade simplesmente foi-se e o monumento também. O Arco permanecerá”, completou Kateryna Kruk.

After RU invasion in 2014 a crack was painted over the People’s Friendship Arch as a reaction to a friction between two nations. In 2022 it became clear what we are going through is deeper than any crack – friendship is simply gone and so will the monument. The Arch will remain pic.twitter.com/tZOYPbPUUa

— Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) April 26, 2022