29 Agosto 2023, 18h39

A Amnistia Internacional (AI) denunciou hoje que as autoridades da Venezuela prosseguem detenções arbitrárias como instrumento de controlo e repressão, apelando à libertação dos presos políticos.

A denúncia da “persistência da política de repressão implementada pelo Governo de Nicolás Maduro” faz parte do relatório “Vidas Detidas: Continuam as Detenções Arbitrárias por Motivos Políticos na Venezuela”, que documenta casos de nove pessoas que se encontram arbitrariamente detidas desde 2018 e 2022, e “exige a sua libertação imediata e incondicional”.

“As provas demonstram que as políticas repressivas do Governo de Nicolás Maduro e a crise dos direitos humanos continuam a pôr em risco os direitos à vida, à liberdade e à integridade na Venezuela”, explica a diretora da AI para as Américas.

Em comunicado, Erika Guevaras Rosas explica ainda que a AI documentou “detenções injustas de professores, sindicalistas e ativistas dos direitos humanos no país” e “também arbitrariedade no sistema de justiça” e “condições desumanas de detenção”.

“As detenções arbitrárias não podem continuar a ser um instrumento de repressão e controlo social por parte do governo”, sublinha Erika Guevara Rosas, que adianta que algumas detenções foram diretamente relacionadas com o ativismo político na oposição, caso do jornalista Roland Carreño (detido desde outubro de 2020), outras com vínculos familiares com pessoas tidas como “suspeitas pelo Governo”, entre elas a comerciante Emirlendris Benítez, detida desde agosto de 2018.

Benítez, de 42 anos, foi associada a atos de violência cometidos contra Nicolás Maduro por partilhar uma viagem de carro com terceiros alegadamente envolvidos em tais atos, refere a AI.

“Apesar de estar grávida, foi torturada e submetida a uma interrupção forçada da gravidez. As sequelas dos espancamentos sofridos deixaram-na com necessidade de uma cadeira de rodas e com outros graves problemas de saúde (…) está a cumprir uma pena injusta de 30 anos numa prisão a cerca de 30 quilómetros da sua família, que tem de lhe dar água e alimentos, apesar da emergência humanitária que continua a assolar o país”, adianta a AI.

O relatório refere, entre outros, os casos do casal Maria Auxiliadora Delgado e Juan Carlos Marrufo, com nacionalidade espanhola e italiana, detidos desde março de 2019, do ex-sindicalista Guillermo Zárraga, do professor e sindicalista Robert Franco (detidos 2020), do ativista de direitos humanos Javier Tarazona (detido desde julho de 2021) e do ativista e trabalhador humanitário Gabriel Blanco (detido desde julho de 2022).

“A diversidade destas motivações políticas demonstra a elevada vulnerabilidade que enfrenta a população em geral de ser vítima de detenções arbitrárias e de outras violações graves dos direitos humanos, desde opositores declarados do Governo a pessoas sem qualquer tendência política”, explica.

Zárraga foi detido depois de ter sido fotografado com Juan Guaidó (político da oposição) e a fotografia foi usada para acusá-lo de apoiar um plano de sabotagem promovido pelos EUA. Segundo o relatório, tem problemas de saúde e não tem acesso a água potável nem alimentação adequada.

Estes casos, e os outros documentados, segundo a AI, “refletem um padrão de ações repetidas no tempo, em diferentes geografias, e a sua perpetração pelas forças de segurança do Estado”.

“Verifica-se uma recorrência de graves violações dos direitos humanos conexas ou mesmo de crimes ao abrigo do direito internacional, incluindo a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, desaparecimentos forçados, a falta de garantias de um processo equitativo e justo, o recurso a tribunais com jurisdição especial sobre ‘terrorismo’ e condições desumanas de detenção”, lê-se no comunicado.

A AI afirma que “não são casos isolados nem do passado” que estão a ser investigados pelo Tribunal Penal Internacional, por tribunais argentinos e Missão de Determinação dos Factos e do Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos.

Organizações da sociedade civil venezuelanas estimam que atualmente mais de 300 pessoas estão presas por motivos políticos.