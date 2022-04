Amplemarket. Startup fundada por portugueses levanta 12 milhões para melhorar trabalho dos vendedores

A startup Amplemarket, que desenvolveu uma plataforma digital baseada em inteligência artificial para otimizar o serviço das equipas de vendas, levantou 12 milhões de dólares (cerca de 9 milhões de euros) entre 2020 e 2022 em duas rondas de investimento – seed (inicial) e agora série A -para escalar a sua solução, entrar em novos mercados e aumentar a equipa.

O financiamento foi coliderado pela Comcast Ventures e pela Armilar Venture Partners e contou com a participação da Flexport e da Caixa Capital, além de um grupo de investidores como Adil Syed (Rippling), Ben Braverman (Flexport), Paulo Marques (Feedzai), Jude Gomila (Golden), Jason Rosengarden (G2) e Kyle Parrish (Figma).

A Amplemarket trabalha com empresas como a Deel, de processamento de pagamentos, ou a Vanta, de segurança da informação , que terão crescido depois de implementar a solução. “As equipas de vendas com melhor desempenho terão um único sistema para prospeção e envolvimento com novos clientes através de múltiplos canais. As empresas não podem continuar a perder tempo com a imensa complexidade de implementação e manutenção das soluções para cada parte do processo”, defende o cofundador e CEO da empresa.

João Batalha diz que a plataforma processa “as tarefas mais enfadonhas que consomem o tempo das equipas de vendas, aumentando o volume e a qualidade dos contactos com que interagem”, porque hoje em dia estes departamentos ainda têm de alternar entre muitos produtos SaaS [Software as a Service], dos quais poucos interagem entre si, o que acaba por gerar “dados fragmentados”.

“A plataforma da Amplemarket aborda algumas das ineficiências mais dispendiosas e complexas que as equipas de vendas enfrentam atualmente. A sua capacidade de libertar o potencial latente das equipas de vendas e transformar o mercado de capacitação de vendas é incrivelmente promissor e estamos entusiasmados por apoiar a equipa e a sua visão”, considera Sheena Jindal, sócia da Comcast Ventures.

Para Adil Syed, diretor financeiro da Rippling, “o que estão a construir faz com que as listas de prospeção manuais e as cold calls se tornem completamente desatualizadas”. “A equipa está a dar o próximo passo sobre os fluxos inteligentes de vendas e marketing omnicanal”, garante o investidor norte-americano, ex-diretor de Estratégia e Operações da Snapchat.

A startup – fundada em 2018 por João Batalha, o irmão Luís Batalha e Micael Oliveira – tem hoje 35 trabalhadores em todo o mundo, mas vai aumentar o número de colaboradores, inclusive em Portugal, para cerca de 70 até ao final do ano.

O trio de empreendedores por detrás da Amplemarket havia fundado e gerido startups como a Fermat’s Library, um software que ajuda a esclarecer trabalhos académicos, e a Orankl, uma solução para aumentar as vendas e estabelecer ligações entre marcas e consumidores.