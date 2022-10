Ana Botín eleita presidente da associação internacional da indústria financeira

O Institute of International Finance elegeu Ana Botín para Presidente do Conselho e a Presidente Executiva do Santander será assim a primeira mulher a liderar o influente grupo nos seus 40 anos de história.

Hoje, o Instituto de Finanças Internacionais (IIF), a associação internacional da indústria financeira, anunciou que Ana Botín, Presidente Executiva do Grupo Santander, será a próxima Presidente do IIF e foi eleita por unanimidade pelo Conselho de Administração do IIF em 13 de outubro, durante a sua reunião anual em Washington.

Ana. Botín, membro do Conselho do IIF desde 2014, sucederá a Axel Weber, membro do Conselho do UBS Group AG, que concluiu o seu mandato como Presidente no final do ano. O mandato de Ana Botín terá início em janeiro de 2023, coincidindo com o marco miliário dos 40 anos do IIF.

“Sinto-me honrada por me tornar Presidente do IIF”, disse Ana Botín no comunicado. “Nunca houve um momento tão importante para uma indústria de serviços financeiros vibrante e inovadora”, acrescentou.

Ana Botín elogiou a capacidade do IIF apoiar o crescimento na economia global, “e espero que isso continue durante o meu mandato como Presidente”, disse a banqueira que agradeceu a Axel Weber “pela sua forte liderança” da associação, “particularmente porque a crise Covid-19 acelerou o ritmo de mudança para a indústria financeira em todo o mundo”, concluiu.

“O IIF continua a ser uma voz de liderança para a indústria de serviços financeiros, e estou particularmente orgulhoso do trabalho que a equipa realizou com o lançamento e construção do fluxo de trabalho de finanças climáticas e sustentabilidade, bem como do grande trabalho contínuo sobre mercados emergentes e dívida soberana”, diz no comunicado Axel Weber.

O presidente cessante invocou que “neste tempo em mudança” continua a ter sua missão de “apoiar a indústria financeira na gestão prudente dos riscos; de desenvolver boas práticas da indústria; e de defender políticas que promovam a estabilidade financeira global e o crescimento económico sustentável é mais importante do que nunca”.

Tim Adams, Presidente e CEO do IIF, lembra na nota sobre Ana Botín que “sob a sua liderança, o Santander tornou-se uma das instituições financeiras líderes mundiais, com um alcance global, destacou a liderança na inclusão financeira, implantando tecnologia digital de ponta e apoio ao financiamento de uma transição pragmática para uma economia descarbonizada”.

Ana Botín foi nomeada Presidente Executiva do Banco Santander em setembro de 2014 e iniciou a sua carreira em Nova Iorque, onde passou oito anos com o JP Morgan na banca de negócios e de investimento.

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF) é a associação internacional da indústria financeira, com cerca de 400 membros de mais de 60 países.