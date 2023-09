Ana Catarina Mendes acusa Governo de Cavaco Silva de ignorar trabalho infantil (C/ÁUDIO)

A Secretária Nacional do PS, Ana Catarina Mendes, acusou hoje no Porto o governo social-democrata de nas décadas de 1980 e 1990 “ter convivido como se nada fosse com o trabalho infantil”, respondendo, assim, ao livro de Cavaco Silva.

