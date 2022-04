Anacom: Incidentes de segurança e indisponibilidade de serviço com valores mais baixos de sempre em 2021

As empresas de redes e serviços de comunicações notificaram a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) de 38 incidentes de segurança em 2021, observando-se uma redução significativa de 41% aos relatados no ano anterior. De acordo com comunicado da reguladora, divulgado esta quarta-feira, este é também “o valor mais baixo registado desde 2015” e corresponde ainda à tendência verificada nos últimos cinco anos.

Também a duração média anual por incidente atingiu o registo mais baixo dos últimos anos, com estes a serem de 12 horas. Este é um valor significativamente mais baixo do que as 51 horas registadas em 2017.

“Não foram evidenciados incidentes de segurança diretamente relacionados com a pandemia, em grande parte devido à adaptação das redes para cenários de tráfego intenso por parte das empresas (em particular nos períodos de teletrabalho obrigatório”, lê-se no comunicado da entidade.

O primeiro e no segundo trimestre de 2021 reuniram 66% dos incidentes observados ao longo do ano e foram também os que “revelaram uma situação gravosa no que respeita ao número de incidentes recebidos”. O Norte e o Centro comunicaram mais incidentes nas redes e serviços de comunicação no período em análise.

O relatório indica que 47% dos incidentes se deveram a falhas no fornecimento de bens ou serviços por terceiros, nomeadamente falhas no fornecimento de energia elétrica ou avaria em circuitos alugados. Cerca de 26% dos incidentes deveram-se a acidentes ou fenómenos naturais, 24% deveram-se a falhas de hardware ou software.

Numa análise mais abrangente, a Anacom sustenta que, nos últimos sete anos, a telefonia fixa foi o serviço mais afetado com 70% das queixas, a telefonia móvel recolheu 59% dos incidentes e a Internet móvel somou 42%.