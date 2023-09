“O projeto de gestão partilhada de recursos, pioneiro em Portugal, representa uma inovação de rentabilização da capacidade instalada no SNS, promovendo a cooperação e as sinergias entre o Beatriz Ângelo e o Centro Hospitalar de Lisboa Central, afirma o Ministério da Saúde.

4 Setembro 2023, 12h38

O Hospital Beatriz Ângelo assinou esta segunda-feira um protocolo pioneiro com vista à internalização das análises clínicas no laboratório do Centro Hospitalar de Lisboa Central, uma medida que permitirá uma poupança estimada de 400 mil euros ao ano.

Em termos relativos, será uma redução de 8% nos custos do hospital.

A internalização das análises, uma atividade até aqui assumida por uma entidade privada externa, traduzir-se-á em resultados mais rápidos para os utentes e profissionais de saúde, isto numa unidade hospitalar que realiza, todos os anos, mais de 225 mil colheitas e 2,3 milhões de análises de medicina laboratorial, afirma o Ministério da Saúde em comunicado.

“Estima-se que a atividade de urgência e de rotina ascenda a uma média diária de 450 análises clínicas no âmbito da Bioquímica (1,7 milhões/ano), Hematologia (351 mil/ano), Microbiologia (76 mil/ano), Imunologia (69 mil/ano), Biologia Molecular (59 mil/ano) e Serologia (26 mil/ano)”, detalha a nota. O custo destas análises chega a cinco milhões de euros.

“O projeto de gestão partilhada de recursos, pioneiro em Portugal, representa uma inovação de rentabilização da capacidade instalada no SNS, promovendo a cooperação e as sinergias entre estas duas unidades do SNS, permitindo melhorar a resposta aos utentes, rentabilizar a capacidade instalada na rede pública e reduzir o recurso a entidades externas, em benefício dos cidadãos, dos utentes, dos profissionais e do serviço público de saúde”, afiança o Ministério.