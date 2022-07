Analistas continuam a ter dúvidas sobre a eficácia do mecanismo anti-fragmentação do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas em 50 pontos base (p.b), naquele que é o primeiro aumento desde há 11 anos e o maior desde 2000.

A taxa principal de refinanciamento passou de 0% para os 0,5%; a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez passou dos 0,25% para os 0,75%; a taxa de depósitos passou dos -0,5% para os 0% (acabando, assim, os juros negativos).

O BCE também irá revelar uma nova ferramenta para garantir que os mercados não aumentem os custos dos empréstimos de forma muito agressiva nas economias vulneráveis, como aconteceu em 2012.

Na sequência da reunião desta quinta-feira, 21 de julho, o diretor global de investimentos em obrigações da Allianz Global Investors (AllianzGI), Franck Dixmier, considerou que o BCE “muito desfasado, teve que agir de forma clara e inequívoca. Fê-lo, com um primeiro aumento dos juros de 50 p.b. Confrontado com uma inflação crescente e a queda do euro face ao dólar, o BCE não teve escolha a não ser tomar medidas enérgicas. Por outro lado, com este aumento de 50bp contra os 25bp anunciados anteriormente, esta reunião marca o fim do forward guidance. Isto não é mau. Amarrar as mãos num ambiente tão instável não fazia sentido”.

Por outro lado, e como esperado, Christine Lagarde anunciou a criação do novo “Instrumento de Proteção da Transmissão” (TPI) para apoiar a transmissão eficaz da política monetária. Uma decisão unânime do Conselho, como a presidente do BCE deixou claro durante a conferência de imprensa.

“Após as reservas expressas recentemente pelo Bundesbank, este é um importante compromisso político em termos de credibilidade desta ferramenta. No entanto, a elegibilidade para o TPI baseia-se em critérios indicativos que convergem todos para a noção de disciplina fiscal e equilíbrio macroeconómico. Sem dúvida uma promessa aos falcões, mas que enfraquece o seu alcance final da bazuca. A volatilidade deve continuar nos spreads”, considera Dixmier.

Já os analistas da XTB dizem que o aumento das taxas de juro acima do anunciado significa que o BCE leva seriamente em conta o problema da inflação, mas ao mesmo tempo decide introduzir uma ferramenta destinada a contrariar movimentos indesejáveis nos spreads das obrigações, referindo-se ao novo programa de compra de ativos “anti crise”.

“O BCE salienta que pretende reduzir a inflação para 2%. A pressão sobre os preços desencadeou subidas de taxas mais elevadas. O banco central indica que o novo instrumento irá permitir uma melhor transmissão do objetivo de estabilização dos preços”, refere a XTB.

“A escala de compras de ativos no âmbito do programa TPI dependerá da escala dos movimentos indesejáveis do mercado. Além disso, o PEPP [ (Pan-European Personal Pension Product] será reinvestido pelo menos até 2024 (anteriormente o BCE indicou que seria flexível aqui, o que dá uma oportunidade adicional de controlar os spreads das yields)”, dizem os analistas da XTB que lembram que outras decisões do BCE dependerão dos dados. “Atualmente, o mercado está a fixar os preços num aumento de 60bp em Setembro”, concluem.

A presidente do BCE salientou que a inflação na zona euro disparou em junho para 8,6%, o que se deve em particular aos preços da energia, que vão continuar elevados, dos alimentos e às dificuldades nas cadeias de abastecimento.

Christine Lagarde alertou que estão a aumentar as pressões sobre a inflação “que vai manter-se alta durante bastante tempo”, num momento em que a economia desacelera.

Ao aprovar um novo instrumento para evitar que subam os juros da dívida de alguns países, como agora acontece com Itália, que atravessa uma crise política, e tendo em vista os dados mais recentes sobre a evolução da inflação, o BCE pode aprovar uma subida das taxas de juro mais agressiva do que tinha indicado em junho.

Sobre o mecanismo anti-fragmentação, Lagarde disse se trata de um instrumento (Instrumento de Proteção da Transmissão) “para todos os países da zona euro” e que será o conselho do BCE a decidir os detalhes, mas insistiu que se trata de uma ferramenta para usar “num momento excecional”, embora tenha também salientado que o BCE “não hesitará” em recorrer a ele.

As consequências da guerra na Ucrânia, a inflação recorde e a incerteza económica “ensombram significativamente as perspetivas para o segundo semestre de 2022”, continuou.

O analista de mercados do BCP, Ramiro Loureiro, escreveu, por sua vez, que os mercados de capitais europeus encerraram divididos entre as perdas do Footsie MIB e as valorizações do Euro Stoxx, no dia em que o BCE anunciou um aumento de 50 pontos base na taxa diretora, uma subida que veio a surpreender alguns analistas, que estimavam uma subida de apenas 25 pontos base.

“Destaque também para o instrumento anticrise anunciado pelo BCE, como forma de suporte às economias mais endividadas, como o caso de Itália, o que trouxe algum ânimo aos mercados”, acrescenta.

“Ainda assim, as yields caíram ligeiramente mostrando uma maior procura por ativos de refúgio, com os receios de recessão a contribuir para o sentimento, pelas pressões dos preços e, em particular, da energia, que assombram a Europa”, avança a MTrader.

O euro aprecia 0,17% para 1,017 dólares.