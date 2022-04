Analistas esperam subida de 60% das receitas da Tesla em dia de apresentação de resultados

A Tesla vai apresentar os seus resultados esta quarta-feira depois do fecho da sessão de Wall Street. O mercado acredita que os lucros da empresa vão duplicar e esperam uma subida da receita de mais de 60%.

As ações da empresa estão desde o início do ano a desvalorizar perto de 17% numa altura em que a atenção do mercado permanece à volta das cadeias de abastecimento e na China.

A divulgação dos resultados trimestrais da Tesla, que vai acontecer esta quarta-feira depois do fecho da bolsa, vai ser um dos principais eventos desta sessão, dizem os analistas da XTB porque “a empresa é uma das maiores em termos de capitalização de mercado e uma das favoritas dos investidores de retalho”.

“No que diz respeito às principais métricas de avaliação da empresa, o mercado espera que a empresa registe ganhos sólidos no primeiro trimestre deste ano (tal como tem feito nos trimestres anteriores)”, dizem os analistas da corretora.

“A receita deverá subir mais de 60% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Espera-se que os principais indicadores de receitas – EPS, Rendimento Líquido, Lucro Operacional e EBITDA – tenham mais do que duplicado no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o segundo trimestre de 2022”, explicam.

Entre janeiro e março de 2022, a Tesla entregou 310 mil veículos, tendo ficado abaixo das expetativas dos analistas. Assim, alerta a XTB “não se pode excluir que os dados sobre as vendas e lucros da empresa possam ficar também marginalmente abaixo das previsões do mercado”.