11 Setembro 2023, 14h08

Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE, deu uma entrevista à “Bloomberg News”. À beira de terminar o seu mandato, Enria defende que a subida da margem financeira não é algo que possa durar para sempre e alerta que a subida dos juros vai degradar a qualidade da carteira de crédito dos bancos, no sentido do aumento do crédito malparado.

Já sobre a crise de liquidez que condenou bancos como o Credit Suisse e os bancos dos Estados Unidos, Enria defende que “os bancos precisam de encontrar os mecanismos de financiamento adequados ao seu modelo de negócio. Quanto mais diversificadas forem as fontes de financiamento, melhor”.

Depois do colapso do Credit Suisse e de vários bancos americanos o foco voltou a estar sobre a liquidez dos bancos. Enria reconhece que “os riscos de liquidez e de funding não têm tido prioridade na agenda da supervisão bancária nos últimos anos” porque “os bancos estavam cheios de liquidez”.

“As facilidades extraordinárias dos bancos centrais reduziram significativamente o risco de liquidez. Desde o início da normalização da política monetária, a nossa atenção voltou-se para a liquidez e para risco de financiamento”, refere Andrea Enria.

O responsável pelo Supervisory Board do BCE defende que “a questão não é tanto sobre ter requisitos mais rígidos em toda a linha. Trata-se, na verdade, de aprofundar os perfis de liquidez e de financiamento de cada banco. Trabalhámos muito nos planos para substituir o financiamento das TLTRO [operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas]”.

“Analisámos a volatilidade das fontes de financiamento, a concentração de financiamento e a diversificação das fontes de financiamento também é muito importante. Analisámos também a capacidade dos bancos para acederem facilmente às facilidades dos bancos centrais, tendo garantias suficientes já pré-posicionadas ou prontas para serem lançadas” revelou Enria, que diz ainda que “o feedback de todo esse trabalho tem sido bastante positivo”.

“Os bancos desenvolveram planos de financiamento robustos. O prazo de reembolso da TLTRO em junho não levantou grandes problemas. Não identificamos casos extremos ou mesmo casos muito graves de preocupação como nos bancos regionais dos Estados Unidos. É claro que identificámos deficiências individualmente em alguns bancos. Temos recomendações no SREP – supervisory review and evaluation process – principalmente qualitativas, algumas também quantitativas para alguns bancos que mostraram algumas deficiências”, revela acrescentando que para esses casos o BCE pode aumentar os requisitos.

Andrea Enria diz, no entanto, que “seria inadequado que, enquanto supervisores, promovessem um perfil de financiamento único para todos os bancos” e que “os bancos precisam de encontrar os mecanismos de financiamento adequados ao seu modelo de negócio, sendo que quanto mais diversificadas forem as fontes de financiamento, melhor”.

O responsável pela supervisão da banca da zona euro disse à Bloomberg que “continuamos a viver num ambiente de grande incerteza. A conjuntura das taxas de juro mudou muito rapidamente e ainda não sabemos onde irá estabilizar. Além disso, existem desfasamentos na forma como determinados efeitos se repercutem nos balanços e na demonstração de resultados dos bancos”.

“Convidamos os bancos a serem particularmente cuidadosos a este respeito. As margens financeiras estão a aumentar, mas isso não é algo que possa durar para sempre. A repercussão, que tem sido muito mais lenta do que em ciclos de subida anteriores, está agora a ganhar velocidade. Depois, há a questão de saber até que ponto o aumento das taxas de juro se materializará também em termos de qualidade dos ativos e, por conseguinte, de necessidades de provisões”, alerta Enria.

Esta é uma preocupação para o responsável do BCE. “Queremos que os bancos prestem a devida atenção ao risco de crédito associado ao aumento das taxas de juro e que constituam provisões em conformidade”, disse.

Sobre a distribuição de dividendos, Enria disse que “se o banco nos garantir que se manterá [em termos de rácio de capital] acima dos nossos parâmetros de supervisão num cenário adverso suficientemente conservador, não nos oporemos a essas distribuições”.

“Chegando a um momento em que os bancos são suficientemente rentáveis e recuperam a confiança dos investidores, penso que podem começar a investir no seu futuro. Há muitas necessidades de investimento: a transição ecológica, a digitalização, o reforço das suas infraestruturas informáticas também à luz do risco cibernético”, refere Enria.

Quando questionado sobre se estaria preocupado com o facto de a banca europeia continuar a ser pouco atraente para os investidores internacionais? Não hesitou e respondeu “Estou, sim, como supervisor”.

Andrea Enria refere que os bancos europeus tiveram uma boa época de resultados, um bom ano de lucros e distribuições de dividendos, mas um bom ano não prova que tenham restabelecido a rendibilidade numa base sustentável a longo prazo para remunerar o custo do capital. Por isso, penso que poderá haver um problema de recuperação da credibilidade. Quando se perde a confiança, é preciso ir mais longe para a reconquistar. Mas já foram feitos muitos progressos. Por isso, espero que esta travessia no deserto esteja quase a terminar”.

Enria já referiu que os CEO dos bancos estão mais concentrados nas recompras do que nas M&A [fusões e aquisições], quando confrontado com os desenvolvimentos em Itália, disse que “uma fusão é algo que os bancos devem decidir com base na sua estratégia empresarial e na sua perceção da evolução do mercado”.

“Nos últimos anos, tem havido um grande ajustamento dos modelos de negócio, que é também a base da recuperação da rentabilidade. Muitos bancos venderam linhas de negócio que não eram rentáveis e compraram outras linhas de negócio que lhes permitiram ganhar escala e tornar-se competitivos em determinados segmentos de mercado. Foi o caso da gestão de ativos, da locação financeira, da custódia e das participações estruturadas. Espero que esta tendência se mantenha”, disse.

Enria falou também dos impostos aplicados por Espanha e Itália à banca e considera que “se houver impostos que visem as margens de juro sem ter em conta as provisões e os custos isso poderá afetar negativamente os incentivos para os bancos provisionarem”.

“Há a necessidade de os bancos voltarem a ser atrativos para os investidores e de superarem o custo do capital próprio”, acrescenta, lembrando que “dar a impressão de que sempre que os bancos europeus obtêm lucros, há alguém que intervém e os reduz pode reduzir a atratividade do investimento nos bancos”.

“Também compreendo que possa haver algumas responsabilidades por parte dos bancos. Esperamos que a concorrência torne este processo de repercussão tão suave e atempado quanto possível. Em alguns mercados, isso não tem funcionado muito bem. Assim, os bancos têm-se atrasado, provavelmente durante demasiado tempo, antes de passarem estas taxas de juro mais elevadas para os clientes”, acrescenta.

Sobre o Brexit, Enria foi questionado sobre o facto de o BCE ter sido a autoridade que teve de assumir a supervisão de tantos bancos de investimento estrangeiros num período de tempo tão curto e o responsável disse que está “muito orgulhoso deste processo” que “não se tratou de uma apropriação territorial da atividade, foi um processo muito prudencial, muito centrado na gestão do risco, identificando a materialidade de cada instituição de crédito e solicitando às instituições de crédito que disponham de capacidades estratégicas e de gestão do risco adequadas”.

“Fizemo-lo em total transparência com os nossos colegas do Banco de Inglaterra e do Sistema da Reserva Federal. Para mim, era crucial que os bancos não fossem confrontados com pedidos diferentes ou mesmo contraditórios de diferentes autoridades”, frisou.

Andrea Enria admitiu também à “Bloomberg” que possa haver novos instrumentos, sanções ou revisões das avaliações de adequação e idoneidade (Fit & Proper) em caso de falha grave de gestão ou governação. “Temos também de olhar para outras autoridades de supervisão em todo o mundo”.

O responsável também admitiu que o BCE está a tentar tornar o processo de supervisão mais centrado no risco e ter um planeamento plurianual no SREP, “em vez de assinalar todas as caixas todos os anos”. Portanto, o objetivo é “focar no que realmente importa e também não ser excessivamente centrado no capital”. No entanto, sublinha, não se trata de uma mudança sísmica na forma como efetuamos a supervisão”.

Enria diz que hoje os bancos estão numa posição muito mais forte. “Ainda podemos ter uma deterioração na qualidade dos ativos. Temos uma retração significativa no setor imobiliário comercial, por exemplo. Então, fico contente que tenhamos pressionado os bancos no que toca ao capital”, disse.

Em jeito de balanço do seu mandato, Enria destaca que, “em termos de qualidade de ativos, posições de capital, liquidez e agora também rentabilidade, os bancos realmente estão hoje numa posição diferente”.

“Aumentámos a transparência sobre o que fazemos, publicamos mais. Começámos a publicar os requisitos individuais do SREP, realizando a conferência de imprensa com todas as informações sobre este SREP em cima da mesa. Publicamos mais orientações. Explicámos as nossas políticas. Aumentámos a qualidade e a quantidade de informações que damos no teste de stress”, acrescentou o responsável da supervisão que recusa ficar na história como o supervisor bancário que proibiu os dividendos [no tempo da pandemia].

O Banco Central Europeu (BCE) está à procura de um novo presidente para o seu Conselho de Supervisão, porque o mandato do atual presidente, o italiano Andrea Enria, termina no final de 2023.

O BCE já disse que o mandato de cinco anos, não renovável, do novo presidente do Conselho de Supervisão terá início em 1 de janeiro de 2024.