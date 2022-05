Angelina Jolie foge da estação de comboios de Lviv quando sirenes começam a tocar

Angelina Jolie foi obrigada a fugir da estação de comboios de Lviv, no oeste da Ucrânia. As sirenes, que alertam para a possibilidade de ataques aéreos, começaram a soar e a atriz e a equipa tiveram de abandonar rapidamente o local.

A visita da estrela de Hollywood foi uma surpresa para os ucranianos. “Para todos nós, esta visita foi uma surpresa”, disse o governador regional de Lviv, Maxim Kozytski, no Telegram, postando fotografias e vídeos da atriz a brincar com crianças e a posar com voluntários.

Jolie visitou um hospital onde estão internadas crianças feridas durante o bombardeamento da estação de Kramatorsk a 8 de abril, que fez mais de 50 mortos civis. “Eles devem estar em choque. Sei como o trauma afeta as crianças, eu sei que apenas o facto de alguém mostrar o quanto elas importam, o quanto as suas vozes importam, eu sei como isso pode curá-las”, disse Jolie, citada pela imprensa ucraniana.

Esta não é a primeira vez que a ex-mulher de Brad Pitt mostra apoio à causa ucraniana. No final de março, a atriz visitou crianças ucranianas internadas no hospital Bambino Gesú, em Roma.

Angelina Jolie é enviada especial do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados desde 2012, mas a entidade ainda não revelou se a atriz está em Lviv nessa condição ou se é uma visita pessoal.