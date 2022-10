Annie Ernaux. Prémio Nobel francês endossa protesto contra Macron

A escritora francesa Annie Ernaux, que recebeu o prémio Nobel de Literatura esta semana, assinou uma carta aberta este domingo a apoiar um protesto, a realizar no dia 16 de outubro, contra o presidente Emmanuel Macron convocado pela oposição de esquerda, segundo a “France24”.

Ernaux, com 82 anos, é listada em primeiro lugar e entre os mais proeminentes dos 69 signatários que incluem autores, economistas, professores e ativistas.

Os organizadores da manifestação acusam Macron de não conseguir combater o aumento dos preços de energia e outros bens essenciais, bem como de não estar a levar acabo ações eficazes e suficientes contra as alterações climáticas.

“Emmanuel Macron está a aproveitar a inflação para ampliar as diferenças de riqueza e aumentar os lucros do capital, às custas de todos os outros”, diz o documento. “E esse choque está a permitir que este Governo dos ricos abra uma nova fase: atacar os pilares da nossa solidariedade, o coração da nossa proteção social — primeiro com benefícios laborais e agora o sistema de pensões.”