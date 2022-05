Antigo agente do KGB diz que Putin sofre de demência

Um antigo agente do KGB, Boris Karpichov, disse que Vladimir Putin sofre de demência. Na mesma ocasião Karpichov comparou o líder do Kremlin a Estaline.

Boris Karpichov, de 62 anos, disse ao jornal britânico “The Sun” que Putin “vê literalmente todos, incluindo aqueles dentro dos serviços de segurança russos e até mesmo dentro do seu círculo íntimo, como ‘traidores”, disse ele.

Segundo o antigo agente do KGB, o presidente russo estará a esconder o seu estado de saúde às pessoas mais próximas para manter a imagem de um homem forte. “Ele é tão desconfiado e tão obcecado, com ideias paranoicas que agora pode ser comparado ao tirano Estaline”, garantiu.

Para Karpichov diversas condições clínicas podem explicar o comportamento estranho de Putin. “Eu não sou médico, mas há uma séria preocupação de que Putin esteja a sofrer de vários problemas de saúde – possivelmente devido a lesões desportivas durante a juventude”, referiu, acrescentando “isso, em conjunto com alguns problemas que afetam as pessoas mais velhas – como a demência em fase inicial”.

Os últimos anos de Estaline foram marcados por paranoia e desconfiança, tendo mandado prender um dos médicos depois deste ter sugerido que o ditador deveria aposentar-se da vida política para tentar melhorar sua saúde. Em 1952, o Kremlin prendia médicos e torturava-os por supostamente conspirar para matar políticos de alto escalão, resultando na fuga da maioria dos profissionais médicos do país.

Putin também começou a interrogar médicos. Em fevereiro, as autoridades russas interrogaram o professor Valery Solovey, 61, durante sete horas sobre as alegações regulares da suposta condição médica e mental de Putin.

Por sua vez, o secretário de imprensa de Putin insistiu que a saúde de Putin é “excelente”.

Opiniões à parte, um vídeo publicado no início do mês mostra a mão de Vladimir Putin a tremer enquanto o presidente russo cumprimenta o líder da Bielorrússia. No vídeo, que foi filmado pouco antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro, Putin pressionou a mão contra o peito para parar de tremer enquanto cumprimentava Alexander Lukashenko.

O vídeo alimentou ainda mais especulações sobre o estado de saúde de Putin depois de também terem sido divulgadas imagens do líder do Kremlin onde este aparece com o rosto inchado.