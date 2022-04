Antigo vencedor de Wimbledon e do US Open condenado a prisão por fraude

Boris Becker foi condenado a uma pena de prisão de dois anos e meio por ter escondido bens no valor de milhões de libras depois de ter declarado insolvência em junho de 2017. O antigo tenista vai cumprir pelo menos metade da pena, depois de ter sido considerado culpado de quatro acusações.

A juíza Deborah Taylor sublinhou ter tido em consideração que Becker “perdeu a carreira e reputação”, assim como as posses que tinha, em resultado da bancarrota. No entanto, o arguido, agora condenado, “não mostrou remorsos ou aceitação da sua culpa”, o que mostrou falta de “humildade”.

Becker referiu durante o julgamento que os 47 milhões de euros que recebeu enquanto tenista foram gastos num “divórcio dispendioso” e em dívidas que contraiu depois de terminar a carreira. Mas não é tudo. A juíza mencionou outros delitos, como a omissão de um empréstimo bancário no valor de 825 mil euros, ou o facto de não ter declarado a sua parte numa propriedade avaliada em mais de um milhão de euros.

O ex-atleta negou todas as acusações de que foi alvo, acrescentando que outras pessoas estavam encarregadas de tratar dos bens lhe pertenciam. No entanto, na audiência realizada esta sexta-feira, a procuradora Rebecca Chalkley garantiu que Becker agiu de forma “deliberada e desonesta” e que continuava a tentar “culpar outras pessoas”.

Boris Becker venceu venceu três vezes o Wimbledon, um US Open e dois Open da Austrália, num total de seis Gram Slams. Em janeiro de 1991 chegou à liderança do ranking ATP e no ano seguinte alcançou a medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, no torneio de duplas. Conquistou 49 títulos em torneios simples e 15 troféus em duplas, mas acabaria por perder tudo após terminar a carreira.