António Arnaut: “Os tarifários de comunicação pré-pagos estão menos expostos a cenários de crise”

O country manager da operadora de rede móvel Lycamobile acredita que, mesmo um contexto de crise económica, a empresa que comercializa cartões de telemóvel pré-pagos pode crescer, porque o mesmo aconteceu entre 2011 e 2013. Em entrevista ao Jornal Económico, António Arnaut diz ainda que o mercado das telecomunicações “já é suficientemente dinâmico e agressivo”, pelo que se mantém sem planos para lançar serviços com rede móvel de quinta geração.

Os primeiros cartões da Lycamobile chegaram a Portugal há dez anos. Hoje, quão importante é este mercado para o grupo britânico?

Diria que continuamos a ser o único em MVNO [Mobile Virtual Network Operator ou operadora móvel virtual] que não pertence a outro operador principal cá. Existem uma série de marcas, normalmente no chapéu de um de um operador nacional, e havia outros operadores virtuais independentes que competiam connosco, mas acabaram por, mais tarde ou mais cedo, abandonar o mercado.

Vão seguir essa convergência de serviços a que se chegou a assistir no sector?

Com a oferta convergente como vemos nos outros operadores não. Não há nada planeado nesse sentido. O pós-pago pode a acontecer, mas não temos ainda nada em concreto para o mercado português. Estão a ser feitos ensaios noutros países e dependerá de como as coisas correm para ver a viabilidade cá. Portugal é um mercado importante porque estamos no Top 10 dos 23 países onde a Lycamobile está presente, o que acaba por se tornar interessante tendo em conta a dimensão e população que temos. Por vezes, Portugal até é alvo de alguns ensaios de estratégias comerciais no grupo. Obviamente que não conseguimos competir com Estados Unidos, Inglaterra ou França, até pelo número de imigrantes. Por outro lado, Portugal pontua porque não é como certos mercados onde os consumidores estão limitados a um determinado número de cartões por terem de associar a sua identidade ao registo do mesmo por questões de segurança, por exemplo. Cá o consumidor pode ter um número infinito de cartões, o que facilita a aquisição.

O regulador tem planos para intervir nisso?

Não temos essa indicação. Já aconteceu noutros mercados onde a Lyca está a lei mudar e altera significativamente as nossas questões de mercado. Claro que se vier a acontecer estamos preparados, até pela experiência nesses outros mercados.

Houve uma celeuma muito grande com o leilão do 5G. Não nos candidatámos e a polémica passou um bocadinho ao lado

Por onde passa a estratégia, internamente?

Digitalização do nosso negócio. Temos vindo a investir em plataformas de venda interna e online. Hoje em dia temos uma agenda digital partilhada pelas equipas com a ordem de trabalhos e utilizamos uma aplicação na cloud para as visitas e auditorias aos pontos de venda. O processo ainda não está concluído, porque ainda falta a reconversão do website. Estamos a trabalhar com empresas tecnológicas como a IBM.

Como vê a indústria de telecomunicações a curto prazo?

É um sector estratégico e imprescindível na economia, não só na parte empresarial como na de consumo. Portanto, por maior ou menor dimensão que a crise tenha, sobretudo no nosso segmento, não prevejo uma grande contração, até porque o mercado pré-pago está menos exposto a estes cenários de crise, porque as pessoas procuram precisamente uma solução flexível, sem contratos e sem fidelização, em alturas de contração económica. Pelo contrário, em ciclos expansivos da economia, é quando os consumidores se sentem mais à vontade para fazerem contratos pós-pagos e de longo termo, o que não oferecemos. Até podemos crescer em contraciclo, como aconteceu em 2011, 2012 e 2013. Mais recentemente, houve uma celeuma muito grande com o leilão do 5G. A Lyca decidiu não se candidatar e permanecer com uma MVNO, portanto essa polémica toda de mercado passou-nos um bocadinho ao lado. Estamos expectantes em relação ao que vai acontecer daqui para a frente com os players que adquiriram espectro. Acho que o mercado já é suficientemente dinâmico e agressivo. Na Lycamobile ainda não temos roadmap para lançar o 5G.

O nosso ADN são os imigrantes mas cada vez mais queremos também tocar em clientes nacionais, que queiram flexibilidade e que não pretendam estar sob alçada de um contrato de fidelização de dois ou mais anos

Confirmam que têm cerca de 200 mil clientes em Portugal? Qual é hoje o perfil-tipo?

Sim. O nosso ADN acaba por assentar muito nas comunidades imigrantes que residem no país desde logo devido às chamadas internacionais. Falar com a Lycamobile para um país estrangeiro sempre foi uma das nossas mais valias (comparando os tarifários aos da concorrência) e isso só por si arrasta muito clientes, quem está a residir cá e tem família e amigos lá fora. Cada vez mais queremos também tocar em clientes nacionais, os que queiram flexibilidade e que não pretendam estar sob alçada de um contrato de fidelização de dois ou mais anos. Mesmo os históricos clientes [imigrantes] procuram agora soluções com internet, porque o perfil de consumo tem-se vindo a alterar. Se a voz, em particular a internacional, era imprescindível há uns anos, hoje em dia podemos comunicar de outras formas, portanto os estados vieram democratizar um bocadinho esta questão. As comunicações fazem-se muito através de voz sobre IP [voz sobre banda larga] e de dados.

É a razão pela qual investiram recentemente em novos tarifários?

Sim, tivemos de nos adaptar para competir em todos os segmentos. Em junho, lançámos uma série de planos, cartões novos, como o Lyca Nacional M com 15GB de internet e mil minutos nacionais. Estamos a falar de um plano de 30 dias que custa 15 euros por mês, sem obrigatoriedade contratual. Compra-se o cartão SIM nos milhares de pontos do país ou subscreve-se remotamente através de um cartão que já tenha este tarifário.

A Lycamobile tem cerca de 80 trabalhadores em Portugal e uma quota de mercado global de 1,6%, de acordo com os dados da Anacom referentes ao primeiro trimestre de 2022.