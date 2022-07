António Costa afirma que reunião informal de ministros “foi extremamente útil e produtiva”

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este sábado, 23 de julho, que “foi extremamente útil e produtiva” a reunião informal de ministros que convocou para uma reflexão estratégica, realizada durante o dia na Base do Alfeite, em Almada.

“Tivemos hoje uma intensa jornada. A reunião informal de ministros, que decorreu na Base Naval do Alfeite, foi extremamente útil e produtiva”, escreveu o primeiro-ministro nas suas contas nas redes sociais Twitter e Instagram.

Na mesma mensagem, acompanhada de fotografias, o primeiro-ministro refere que “estes quase quatro meses de XXIII Governo têm sido muito ativos e exigentes”.

António Costa acrescenta que “este dia de reflexão e de análise política e prospetiva para os próximos meses foi muito enriquecedor”.

O primeiro-ministro convocou os seus ministros para uma reunião informal, hoje, a partir das 12h45, na Base Naval do Alfeite, em Almada, para uma reflexão estratégica sobre prioridades e linhas de ação após as férias de verão.

Não houve declarações à comunicação social no fim deste encontro, que o executivo não caracterizou como reunião do Conselho de Ministros.

O lançamento em setembro do novo pacote de apoios às famílias e às empresas para mitigar os efeitos da inflação e o início da preparação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 são dois assuntos que deverão ter sido discutidos nesta reunião.

Segundo o jornal Expresso, que avançou com a notícia desta reunião informal, o encontro do executivo na Base Naval do Alfeite não tinha uma agenda fixa em termos de ordem de trabalhos e destinava-se sobretudo a lançar “o ano político que aí vem”.

Na quarta-feira, logo na abertura do debate sobre o estado da nação, no parlamento, o primeiro-ministro anunciou que em setembro o Governo vai adotar um novo pacote de medidas para apoiar famílias e empresas face aos efeitos da inflação.