O primeiro-ministro português recorreu à rede social Twitter para lamentar o sismo que vitimou mortalmente mais de 600 pessoas naquele país.

9 Setembro 2023, 09h20

O primeiro-ministro português, António Costa, já reagiu ao abalo sísmico que provocou mais de 600 mortes em Marrocos. Através duma publicação no Twitter, o líder do governo mostra “profunda consternação”.

Numa curta mensagem, António Costa apresenta “condolências a Sua Majestade o Rei, às famílias vitimadas e a todo o Povo marroquino, o nosso vizinho”. O primeiro-ministro diz ainda que “Portugal está solidário para apoiar Marrocos neste momento difícil”.

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recorreu à mesma rede social para lamentar a “terrível notícia” do terramoto em Marrocos, lamentando as “perdas humanas irreparáveis” e manifestando “toda a solidariedade” com o “país amigo e vizinho”.

O sismo ocorreu pouco depois das 23 horas desta 6ª feira, tendo provocado a morte a 632 mortes. O abalo de 6,8 na escala de Richter verificou-se a uma profundidade de 18 km e a 70 km de Maraquexe, tendo-se sentido com maior intensidade nessa província e também nas perfeituras de Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. Para além das mortes registadas, há ainda 329 feridos, 50 dos quais com gravidade.

Há centenas de edíficios que colapsaram, nomeadamente no centro da cidade de Marraquexe, com a força do abalo, e milhares de pessoas passaram a noite na rua com receio de que registassem novas réplicas.

Pela proximidade com Portugal, o sismo acabou por se sentir também no país, sobretudo na região do Algarve e Lisboa, mas não há registo de danos. De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), também nos distritos de Coimbra e Porto, embora com menor intensidade

Segundo relatos oriundos do país vizinho, foi igualmente sentido no sul de Espanha, onde o serviço de emergências da Andaluzia registaram dezenas de chamadas provenientes das províncias de Huelva, Sevilha, Málaga e Jaén.

Destaque ainda para várias publicações nas redes sociais que dão conta de que o abalo foi também sentido no Mali e na Argélia.