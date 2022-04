António Costa: “José Sócrates aldrabou-nos”

“Depois que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos [PS]”. A frase é do primeiro-ministro António Costa e foi dita em entrevista em julho de 2021 ao antigo jornalista Joaquim Vieira no âmbito da preparação da biografia do primeiro-ministro.

O “Correio da Manhã” revela hoje o episódio que esteve na origem desta frase e que foi publicado na biografia atualizada de Mário Soares também de Joaquim Vieira. Durante a entrevista, António Costa foi confrontado com a sua visita à prisão de Évora em 31 de dezembro de 2014 para visitar José Sócrates, detido no âmbito da “Operação Marquês”.

António Costa argumenta que quis visitar Sócrates para falar com ele cara-a-cara sobre as acusações que pendiam sobre ele, mas que não conseguiu devido à presença de Mário Soares, acreditando que Sócrates usou Soares para não ser confrontado por Costa. “Eu não estava à espera. Quando entrei, estava já lá o Mário Soares e ficámos os três no parlatório. Eu ia lá para falar pessoalmente e ouvir da boca dele o que tinha para me dizer, mas não consegui estar sozinho com ele. Aliás, nem falei com ele, praticamente. O Soares falou o tempo todo, pontuado por algumas declarações do Sócrates, e eu mal abri a boca. O Soares fez ali um comício contra a ‘injustiça’ e a ‘canalhice que isto é’, e o outro acrescentava que sim, que era tudo uma ‘canalhice’ e não sei quê. O Soares não estava para ir lá. Naquele dia, portanto, o Sócrates mandou-o ir: em primeiro lugar, porque nunca quis ter uma conversa cara-a-cara comigo e, em segundo lugar, porque me quis condicionar através do Soares. O que, aliás, só agravou mais as minhas suspeitas sobre a coisa toda. E depois do que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos [ao PS]”.