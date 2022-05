António de Sousa Pereira reeleito reitor da Universidade do Porto

António de Sousa Pereira foi reeleito reitor da Universidade do Porto para um segundo mandato de quatro anos, que vai até 2026.

Ao ato eleitoral que esta sexta-feira, 6 de maio, ficou concluído, apresentaram-se mais três candidatos: Anand Agrawal, reitor da BlueCrest University College do Gana, Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade Medicina da U.Porto, e João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade Engenharia da U.Porto.

António de Sousa Pereira foi reeleito na primeira volta, recolhendo a maioria dos votos (13) dos 23 membros do Conselho Geral da U.Porto. Já Altamiro da Costa Pereira obteve cinco votos e João Falcão e Cunha três votos, registando-se dois votos em branco.

Mestre e doutorado em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da U.Porto (ICBAS), do qual foi diretor durante 14 anos, de 2004 a 2018, ano em que foi eleito reitor da U.Porto, António de Sousa Pereira preside atualmente ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

Os reitores das universidades públicas são eleitos pelos membros do Conselho Geral da respetiva instituição, órgão de governo que reúne docentes, investigadores, estudantes e técnicos da universidade, para além de personalidades externas, selecionadas entre a sociedade civil. Na Universidade do Porto, o Conselho Geral é constituído por 23 membros, dos quais 12 são eleitos pelos docentes e investigadores, quatro pelos estudantes e um representante eleito pelos funcionários não docentes e não investigadores, aos quais se juntam seis personalidades externas cooptadas pelos membros eleitos.

Nos termos dos Estatutos da Universidade do Porto, o resultado da votação terá de agora de homologado pelo Conselho de Curadores da Fundação Universidade do Porto. Só após a realização deste procedimento legal será agendada a data da cerimónia de tomada de posse do novo reitor.