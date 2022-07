António Guterres condena ataque da Rússia ao porto de Odessa

António Guterres, secretário-geral da ONU, “condena inequivocamente” o ataque da Rússia ao porto de Odessa, na Ucrânia, disse um porta-voz da organização. Isto depois de ter sido alcançado na sexta-feira um acordo para desbloquear a exportação de cereais a partir dos portos do Mar Negro.

Os cereais “são necessários para resolver a crise alimentar global e aliviar o sofrimento de milhões de pessoas em todo o mundo”, afirmou Farhan Haq, porta-voz da ONU, citado pela Reuters, notando que a implementação do acordo é “imperativa”.

Este sábado, a Ucrânia acusou a Rússia de ter atingido com mísseis o porto de Odessa, essencial para a exportação de cereais. Um movimento que é visto como um golpe ao acordo assinado na sexta-feira para desbloquear a exportação de cereais a partir dos portos do Mar Negro.

“O inimigo atacou o porto comercial marítimo de Odessa com mísseis de cruzeiro Kalibr”, escreveu o Comando Operacional do Sul no Telegram, citado pela Reuters este sábado. “Dois mísseis foram intercetados pelas defesas ucranianas, enquanto dois atingiram a infraestrutura do porto”, refere.

A Ucrânia e a Rússia assinaram esta sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro. O encontro decorreu em Istambul e contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.