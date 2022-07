O banqueiro português António Horta Osório é o novo consultor do italiano Mediobanca, anunciou o “Expansión”.

Segundo o jornal espanhol a entrada do ex-presidente do Lloyds Banking Group no banco italiano tem o propósito de impulsionar a expansão internacional do Mediobanca.

António Horta Osório vai colaborar no desenho do Plano Estratégico do banco italiano.

Em atualização