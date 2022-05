António Mendonça Mendes: É fundamental reduzir a dívida para se garantir o futuro do país

António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, afirma que o objetivo central da proposta de Orçamento do Estado para 2022, que está a ser discutida na Assembleia da República, é reduzir a dívida nacional, que continua a ser um dos mais endividados do mundo. Só assim, refere, é que será possível garantir o futuro do país e um crescimento sustentável da economia.

“Não podemos falar de crescimento da economia, de futuro sustentável, de novas gerações, sem enfrentar o maior problema que temos”, afirmou António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, esta quarta-feira, numa conferência sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022 promovida pelo Jornal Económico e pela EY, referindo-se aos níveis elevados de dívida.

“Somos um dos países mais endividados do mundo” e “com dívida não conseguimos crescer”, referiu, notando que isto “implica termos políticas responsáveis que nos permita, ao mesmo tempo que devolvemos rendimento às famílias e apoiamos as empresas, sermos capazes de ter as nossas contas certas, não gerar mais dívida e garantir condições de crescimento do país”.

Nesse sentido, disse Mendonça Mendes, “o objetivo da redução da dívida é central no Orçamento de 2022” porque “é isso que garante o futuro do país”. Esta meta vinha já a ser cumprida, relembrou, mas acabou por ser interrompida pela pandemia.

“Este objetivo é muito relevante e não é para ter uma medalha ao peito”, referiu o secretário de Estado. “É um objetivo absolutamente fundamental para que o país tenha futuro”, mas sem “pôr em causa a competitividade das empresas nem a política de rendimentos das famílias”, disse, rejeitando que se possa atribuir a este orçamento “qualquer desatenção relativamente às empresas porque temos a consciência de que as empresas são fundamentais para criar emprego e riqueza”.