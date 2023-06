Ao cabo de 13 anos como presidente da Confederação Industrial de Portugal, António Saraiva passa agora a ocupar um cargo num grupo empresarial do sector da construção.

António Saraiva, até há semanas presidente da CIP ao longo de 13 anos, assumiu funções como presidente do novo conselho estratégico do Transfor Group para o triénio 2023-2025. A organização é um grupo nacional de empresas criado há mais de duas décadas, a operar no sector da engenharia e construção.

O grupo tem unidades empresariais especializadas em quatro diferentes áreas: construção, carpintaria e serralharia industrial, sustentabilidade, remodelação e fit-out de interiores. Segundo comunicado, o Transfor tem mais de 200 colaboradores e um crescimento anual nos 20% nos últimos quatro anos, apostando “na sustentabilidade do negócio e na inovação num sector muito tradicional, onde já nos diferenciamos pela oferta de soluções e metodologias”.

Na sua tomada de posse, António Saraiva salientou, citado pelo comunicado, que “a globalização aumentou a complexidade do ambiente de negócios e forçou as empresas do século XXI a adquirir novas valências e conhecimentos para alavancar e desenvolver a sua competitividade. Hoje, o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à sua capacidade de influenciar o mundo à sua volta e a gestão da sua imagem e dos seus líderes. Identifiquei na Transfor essas novas valências, o meu desejo é contribuir para o seu reconhecimento”.

Para Tiago Marto, presidente do conselho de administração do Transfor Group, “é um enorme privilégio poder contar com António Saraiva, um líder excecional no mundo empresarial, com vasta experiência e conhecimento, trazendo consigo novas perspetivas e competências, que aliados à nossa cultura empresarial, irá seguramente fortalecer ainda mais o nosso compromisso com a excelência, qualidade e satisfação dos nossos clientes, crucial para o crescimento sustentável do negócio”.