APA avalia situações de risco no litoral algarvio

No âmbito do processo de monitorização anual de situações de risco no litoral algarvio, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) procedeu ontem, dia 20 de abril, a novas avaliações na região.

“A Agência Portuguesa do Ambiente, através da sua ARH [Administração de Região Hidrográfica] do Algarve, em articulação com a Capitania do Porto de Portimão e com os Serviços Municipais de Proteção Civil de Lagoa e de Silves, realizaram ontem, dia 20 de abril, a avaliação anual das situações de risco no litoral da área de jurisdição da Capitania do Porto de Portimão, nomeadamente das grutas e faixas de risco das zonas balneares”, revela um comunicado da APA.

De acordo com o documento, “estes trabalhos de avaliação e monitorização, envolvendo estas entidades, têm como objetivo fazer o levantamento do estado geológico das grutas e arribas da costa com o objetivo de identificar fendas ou anomalias que possam colocar [em risco] a segurança das pessoas e embarcações marítimo-turísticas (…)”.

“Estes trabalhos são realizados anualmente após o inverno, período onde se verificam os picos de atividades dos agentes mesológicos, nomeadamente precipitação intensa ou concentrada agitação marítima de tempestade, sendo que as inspeções às grutas são realizadas pelo segundo ano consecutivo”, conclui o mesmo comunicado.