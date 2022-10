APB promove Open Day na banca para ensinar jovens a poupar e investir

Arranca esta segunda-feira mais uma Semana Mundial do Investidor e, enquanto parceiro desta iniciativa, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) vai promover, pelo quinto ano consecutivo, o Open Day na banca, este ano dedicado aos mais jovens.

“Este ano as sessões de esclarecimento do Open Day serão dedicadas aos jovens, em particular àqueles que pretendem começar a poupar ou investir, e querem fazê-lo de forma sustentável”, refere a instituição liderada por Vítor Bento.

“Ao longo da semana, iremos realizar dois webinars destinados aos alunos do ensino secundário e profissional sobre as opções de investimento disponíveis para quem quer começar a investir e os cuidados a ter na contratação destes produtos online”, anuncia a APB.

Na primeira sessão de esclarecimento, promovida por Steven Santos do Banco BIG, o tema são as várias soluções de investimento disponíveis no mercado, para quem quer começar a aplicar o seu dinheiro de forma sustentável.

“Iremos abordar as opções de poupança mais conservadoras, como os depósitos ou certificados de aforro, passando pelas mais complexas, como os fundos de investimento, sem esquecer as virtuais, como os criptoativos”, refere a APB que adianta que nesta sessão procura ainda sensibilizar os mais jovens para as especificidades de cada um destes produtos e para os riscos e cuidados a ter na sua contratação.

Na segunda sessão de esclarecimento, Duarte Pupo Correia, do Novobanco, vai falar sobre “as tentativas de fraude – como o Phishing ou o Malware – que podem ocorrer quando estamos online, seja a fazer uma compra ou pagamento, a navegar nas redes sociais ou ir ao banco”.

“Nesta sessão, iremos ainda transmitir alguns conselhos e boas práticas que os mais jovens devem adotar, de modo a evitarem ser vítimas de fraude, sempre que utilizam os canais digitais”, acrescenta a APB.